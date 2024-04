Elezioni, il candidato di Alternativa Popolare Davide Baiocco: “La prima responsabilità di un sindaco è la salute dei propri cittadini”

“La questione sanitaria rappresenta il fulcro delle preoccupazioni per gli abitanti dell'Umbria. Il sistema sanitario in passato garantiva prestazioni adeguate e oggi, a seguito delle decisioni politiche adottate dalla sinistra, ha subito un declino, senza trovare miglioramenti con l'attuale amministrazione Tesei”.

Questo è quanto evidenziato da Riccardo Corridore di Alternativa Popolare, aspirante alla carica di presidente della Regione, nel corso dell'incontro “Una nuova visione per una sanità di territorio e di qualità in Umbria”, tenutosi oggi, mercoldì 10 aprile, all’hotel Rosetta di Perugia, alla presenza di Davide Baiocco, candidato sindaco di Perugia per Alternativa Popolare e Aldo Tracchegiani, responsabile delle politiche per la sanità.

Il dibattito ha messo in luce anche l'esodo dei professionisti medici umbri, che lasciano la regione attratti da migliori opportunità altrove, aggravando il problema delle lunghe liste d'attesa e della carenza di medici di base.

Baiocco ha sottolineato: “La prima responsabilità di un sindaco è la salute dei propri cittadini, deve fare tutto il possibile per far sentire la propria voce, per evidenziare le problematiche ma sopratutto trovare soluzioni a queste problematiche”.

Il candidato sindaco ha poi fatto riferimento alle iniziative positive del nord Italia, dove le case di comunità hanno rafforzato il ruolo dei medici di famiglia, creando un modello di assistenza sanitaria più vicino ai bisogni della popolazione. Questo approccio potrebbe offrire una soluzione alle sfide che l'Umbria sta affrontando, proponendo un esempio virtuoso da replicare per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

La discussione ha quindi aperto una finestra su possibili percorsi innovativi per un sistema sanitario che richiede un urgente rinnovamento.