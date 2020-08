Un festival internazionale per la fioritura di Castelluccio. "La Regione garantisca le risorse"

La Regione sostenga la creazione del primo Festival della fioritura di Castelluccio di Norcia e dei Monti Sibillini. La proposta del nuove contenitore culturale-ambientale, dopo il grandissimo successo di questa estate per Castelluccio, porta la firma del consigliere regionale del gruppo misco Vincenzo Bianconi che, con questo festival (tutto da inventare e da finanziare), vuole tutelare tutelare, valorizzare e promuovere "la fioritura come evento di interesse internazionale, identitario dei valori della Regione Umbria”.

"Una Regione che punta sul verde, sulla natura, sulla cultura e la qualità della vita non può ignorare un evento di portata internazionale come questo e ha il dovere di investire in termini di risorse ed iniziative specificatamente dedicate. Con la mia mozione chiedo alla Giunta di impegnarsi a riconoscere la fioritura come evento di grande interesse ed identitario dell’immagine e dei valori con i quali la Regione Umbria si presenta in Italia e nel mondo, con lo stanziamento ogni anno delle risorse economiche necessarie per garantire una adeguata organizzazione, immagine, sicurezza, animazione e sviluppo”.