ELEZIONI Centrosinistra, torna in Umbria Zingaretti per spingere il Pd: il piano contro le nuove povertà

Nicola Zingaretti sarà in Umbria, domenica, per sostenere la campagna elettorale del Partito Democratico. Parteciperà, insieme ai candidati al Parlamento e al segretario regionale Tommaso Bori, a un’iniziativa dal titolo “Nessuno rimanga indietro: lotta alle nuove povertà e alle disuguaglianze”.

“La lotta alle nuove povertà, al lavoro povero, alle disuguaglianze – sottolinea Bori – è presupposto fondamentale per una crescita giusta e sostenibile del Paese e della nostra regione ed è quindi priorità irrinunciabile per il Pd e per le forze progressiste”.

“Equità e inclusione – infatti – non significano solo giustizia sociale, ma anche e soprattutto sviluppo. La disparità di accesso al lavoro, le divaricazioni troppo evidenti nella distribuzione del reddito, rappresentano un freno all’economia. Noi vogliamo correggere queste evidenti storture nel modello Italia”.

L’appuntamento per l’iniziativa è, dunque, domenica 4 settembre alle 18.00 al Caos di Terni. Porteranno una testimonianza i rappresentanti del mondo associativo e saranno presenti i candidati Pd alle elezioni politiche.