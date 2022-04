Elezioni amministrative 2022 e referendum: decisa la data, giorno unico e i comuni umbri al voto

E' ormai ufficiale le amministrative 2022 si svolgeranno in un giorno solo e insieme ai referendum abrogativi, tra cui quelli sulla Giustizia. Al voto dunque il 12 giugno prossimo: i seggi resteranno aperti dalle 7 della mattina fino alle 23. Lo spoglio inizierà con i referendum e poi con i risultati dei comuni. In Umbria si andrà alle urne per rinnovare i consigli comunali e i sindaci di: Cascia, Deruta, Monteleone di Spoleto, Narni, Poggiodomo, Todi e Valtopina. Due i comuni sopra i 15mila abitanti: Narni nel ternano e Todi nel perugino; se nessuno dei candidati supererà il 50 per cento dei voti scatterà il ballottagio il 26 giugno prossimo.