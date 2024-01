Lotta alla bulimia e anoressia, il Governo ascolta la Tesei: un fondo annuale per i centri di recupero. "Casi raddoppiati dopo Covid"

Dietro la decisione del Governo di rendere stabile un fondo per i disturbi alimentari (anoressia e bulimia), dopo un iniziale blocco che rischiava di mandare in crisi molti centri regionali come quello umbro gestito dalla dottoressa Laura Dalla Ragione, c'è la mediazione della Presidente Tesei, dell'onorevole della Lega Marchetti e della vice-presidente del consiglio regionale Fioroni prima firma della legge regionale sul sostegno alle persone che soffrono di tali disturbi e che possono essere guariti. Una mediazione Regione-Governo supportata anche dai dati oggettivi: nel 2023 da un Osservatorio Aba e Istat, sono circa 3 milioni gli italiani che soffrono di disturbi alimentari e in seguito alla pandemia l'incidenza è salita del 30%, interessando soprattutto i più giovani a causa dell'isolamento prolungato e delle ridotte occasioni sociali.

ESULTA L'UMBRIA

“Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio del Ministro Schillaci in merito allo stanziamento per il 2024 di 10 milioni, così come già accaduto nel 2023, a favore del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”: è quanto afferma la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. ”L’Umbria riserva particolare attenzione a questa problematica e offre strutture e personale d’eccellenza. Nei giorni scorsi mi ero adoperata nei confronti del Governo affinché venisse ripristinato il Fondo. Accogliamo dunque positivamente la decisione del Ministro, che ha dimostrato sensibilità nei confronti di un fenomeno quanto mai presente nella nostra società, sia di finanziare con 10 milioni il 2024, sia di far diventare il finanziamento strutturale inserendolo nei Lea”.

Per il vice presidente del consiglio Fioroni si tratta di un risultato fondamentale "grazie potremo continuare a dare il giusto sostegno di cure ai pazienti e il supporto necessario alle loro famiglie. Cogliamo l’occasione – conclude - per ringraziare tutti gli operatori dei centri, la dottoressa Laura Dalla Ragione e le Associazioni per il lavoro incessante e quotidiano”.