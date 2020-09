Trasimeno, Squarta incontra Morroni: "Una legge regionale ad hoc per salvaguardare l'area del bacino"

"Una legge regionale ad hoc per delinerare fondi, interventi e azioni di salvaguardia e valorizzazione di tutta la zona del Trasimeno": la proposta porta la firma del presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, che ha anche incontrato il vicepresidente della Giunta Roberto Morroni per individuare la strada giusta politica per inserire il bacino lacustre “a pieno titolo tra le bellezze paesaggistiche della Nazione"

L’intervento del presidente Squarta punta sulle sulle “annose questioni che affliggono l’area del Trasimeno, dai dragaggi che non si fanno dal 2008, alla presenza dei chironomidi, alla pulizia e manutenzione di darsene, canali e spiagge. Su tutta questa serie di problemi – spiega - ho avuto un proficuo incontro con il vicepresidente della Giunta regionale, con delega alle politiche ambientali Roberto Morroni, registrando un’attenzione nuova verso il Lago Trasimeno, le sue condizioni e per le potenzialità di sviluppo che questa particolare zona dell’Umbria presenta”.

Squarta assicura che la Regione è impegnata “a svolgere la propria parte in un’ottica di stretta collaborazione con i soggetti istituzionali del territorio. E nonostante questa sia stata un’estate segnata dall’emergenza Covid-19, la presenza massiccia di turisti ha dimostrato ancora una volta come l’ambiente lacustre sia un attrattore turistico di grande rilievo per l’Umbria. In ragione di ciò – aggiunge - abbiamo il dovere di affrontare con un nuovo approccio le questioni che da anni sono sul tavolo”.

“Nella legislatura passata – ricorda Squarta - ho più volte cercato di richiamare l’attenzione sui problemi che vivono gli operatori economici del Lago Trasimeno, alle prese con difficoltà oggettive e immediatamente verificabili, ma non sono stato ascoltato. Oggi, insieme agli assessorati competenti possiamo davvero ridare un volto nuovo a tutto il litorale, che va manutenuto in maniera costante e programmata”.