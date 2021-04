"Coprifuoco alle 23 e ristoranti e palestre aperti con protocolli stringenti": la mossa della Tesei sul tavolo del Governo

L'Umbria, insieme ad altre Regioni del Paese, sta lavorando sui tavoli anti-covid del Governo per una maggiore apertura da fine aprile rispetto alle norme per attività commerciali e sportive. Oggi pomeriggio la questione sarà al primo punto dell'ordine del lavoro dell'esecutivo Draghi che entro 48 ore dovrebbe sfornare le nuove direttive in vista del 26 aprile. Sta di fatto che l'Umbria, attraverso la Presidente Tesei, sta puntando sul connubio aggiornamento dei protocolli di sicurezza e aperture più stabili. In conferenza stampa la Governatrice è stata chiara nel rispondere alle domande dei giornalisti: "Puntando sulla massima collaborazione con il Governo riteniamo però che il coprifuoco deve essere spostato almeno di un'ora per adesso, fino alle 23 rispetto alle 22 attuali. Altrimenti è come dire potresti andare a cena in un ristorante all'aperto ma in realtà, di fatto, non puoi. A meno che non si vada nel locale sotto casa".

Altro nodo sempre in ambito uscire serali e ristoranti e pizzerie: ovvero quello del via libera solo per i locali che hanno tavoli all'aperto. "Una scelta troppo penalizzante che dividerebbe il settore. Sappiamo perfettamente poi - ha sottolineato ancora Tesei - che una parte della ristorazione italiana e anche umbra avviene solo con spazi interni. Abbiamo quindi proposto al Governo di rivedere questa situazione quanto meno in modo progressivo. Inoltre in Umbria sappiamo perfettamente che le temperature di questo periodo non consentiranno con facilità di poter stare a cena fuori". L'Umbria chiede di applicare una clausola di flessibilità a secondo dell'andamento dell'epidemia dei singoli territori e dell'andamento della campagna vaccinale. Ma non di soli ristoranti vive la politica: la Tesei prevede riaperture anche di palestre e piscine anche nuovi protocolli stringenti, ma l'importante "è ridare un lavoro e una speranza anche a queste categorie".