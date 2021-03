Covid, i dati migliorano e la Tesei modifica l'ordinanza: i negozi riaperti di sabato. Materna ed Elementari ipotesi riapertura

La presidente Donatella Tesei, al consiglio comunale, ha annunciato, dopo l'analisi dei dati sui contagi, che modificherà l'ordinanza anti-contagio su un aspetto sicuro, su un altro si è in attesa del via libera del comitato tecnico scientifico regionale e nazionale. I negozi e le attività commerciali di vicinato torneranno ad essere riaperti da sabato prossimo, dopo il blocco imposto per il fine settimana passato. La decisione è stata presa dopo che l'Rt si trova a 0,79 e la flessione della curva del contagio continua a scendere. E' stato quindi fatta propria dalla Giunta regionale la richiesta di Lega, Fratelli d'Italia e associazioni di categoria.

"Io per prima e poi di seguito tutti i presidenti di Regione abbiamo richiesto al Governo dei ristori che coprono anche le ordinanze regionali che hanno bloccato attività commerciali e artigianali. La richiesta è al vaglio del Governo Draghi". La seconda modifica - ancora non certa - è quella di riaprire le scuole materne ed elementari in tutte quelle città che hanno meno di 350 contagi. Non è possibile al momento aprire le medie e le superiori, tra l'altro al vaglio del Governo un provvedimento nazionale uguale per tutti. Insomma, i negozi di vicinato riapriranno da sabato prossimo e le scuole (materna ed elementari) su base territoriale molto probabilmente da lunedì.