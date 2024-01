Umbria, oltre 7mila firma in 48 ore per chiedere le “dimissioni del sindaco Stefano Bandecchi”

In 48 ore ha superato quota 7mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Alessandro Salerno per chiedere le dimissioni del sindaco dopo le frasi pronunciate in consiglio comunale. “Questa petizione - si legge - nasce da un sentimento personale di necessità di difendere le istituzioni e lanciare un messaggio contro chi sporca la loro immagine. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha recentemente fatto delle affermazioni misogine e volgari durante una seduta del consiglio comunale in cui si stava discutendo un emendamento contro la violenza di genere. Questo comportamento non è solo inaccettabile, ma anche dannoso per l'immagine delle nostre istituzioni".

“In Italia - continua il testo - secondo i dati dell’Istat una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha subito qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita e negli ultimi anni i femminicidi sono aumentati spropositatamente. Non possiamo permettere che i rappresentanti dello Stato facciano commenti che minimizzino, manchino di rispetto ai cittadini e in questo a tutte le donne e peggiorino questo problema già grave. Il sindaco Bandecchi ha già dimostrato in passato di avere modi poco idonei alla carica che ricopre e l'ultimo fatto ne è la conferma, per cui chiediamo le dimissioni per il suo comportamento inappropriato, volgare e senza un minimo senso delle istituzioni”.