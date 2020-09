Scuola ai tempi del Covid | "Vergognosa l'incertezza sul ritorno in aula per gli studenti disabili"

"L'indifferenza del governo sulle necessità degli alunni disabili e delle loro famiglie è un atto criminale". Il duro giudizio porta la firma della senatrice umbra della Lega Valeria Alessandrini che ha denunciato che"a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, le famiglie non hanno alcuna comunicazione sulle modalità di rientro a scuola".

"Parliamo di famiglie di alunni - ha concluso la senatrice - con esigenze specifiche che devono essere rispettate. I servizi di assistenza alla disabilità sono un diritto anche in ambito scolastico in mancanza dei quali si verifica una tragica e inaccettabile emarginazione. Il Governo è tenuto a garantire il diritto alla studio di ogni bambino e bambina di ogni ragazzo e ragazza e oggi - purtroppo - Azzolina e Conte non lo stanno facendo. Ci batteremo affinché siano rispettati e garantiti i diritti di tutti".