Regione Umbria, via al fondo per aiutare le persone con troppi debiti: "Così li proteggiamo da usura ed estorsioni"

Paola Fioroni, vicepresidente del Consiglio regionale dell’Umbria e responsabile del Dipartimento Economia della Lega Umbria, annuncia "l'approvazione da parte della Giunta Regionale del disegno di legge di stabilità regionale 2022 in cui si autorizza una spesa di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il sostegno dei soggetti sovraindebitati, anche al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell’usura e dell’estorsione".

L'niziativa della giunta, spiega Paola Fioroni, "risponde alla mozione di cui sono prima firmataria, approvata dall’assemblea legislativa nell’autunno del 2020, con cui si impegnava la Giunta Regionale a destinare risorse ai soggetti sovraindebitati per favorirne l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, previste dalla Legge 3/2012. Il tema del sovraindebitamento è più che mai attuale in un contesto socioeconomico in cui ai lunghi cicli contraddistinti da crisi economiche partendo dal 2008 i cittadini e le famiglie si trovano a fronteggiare la crisi pandemica finendo, in maniera incolpevole, nella spirale del sovraindebitamento".

E ancora: "Un atto che segna la cooperazione tra Giunta e Consiglio regionale per arginare un fenomeno che colpisce particolarmente i piccoli imprenditori ed i cittadini che perdono il lavoro e che hanno avuto una recrudescenza della crisi economica. La pandemia – continua Paola Fioroni- ha esacerbato la crisi economica e reso ancora più diffuse fragilità ed insicurezze acuendo fenomeni come il sovraindebitamento e l’usura, di cui il primo è l’anticamera della seconda".

"L’Umbria potrà essere una delle prime regioni in Italia ad avere tale fondo e si tratterebbe di un indicatore di grande vicinanza alle migliaia di cittadini che si trovano in difficoltà. Un segnale concreto che la politica, tutta, non può non cogliere e pertanto – conclude la vicepresidente Fioroni - confidiamo quindi in una rapida approvazione all’unanimità di questa legge perché finalmente tutti i cittadini umbri possano avere a disposizione anche questo strumento nel contrasto al sovraindebitamento e nella lotta contri odiosi fenomeni quali l’usura e l’estorsione".