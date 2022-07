SONDAGGI | Giusto o sbagliato staccare la spina al Governo Draghi? E ancora: si torna alle urne, quale partito premierà?

Le ultime 24ore sono state molto difficili per il Paese dopo la crisi di Governo che ha portato ad una fiducia risicata al Presidente Mario Draghi che dopo aver perso il Movimento 5 Stelle, attraverso il suo discorso molto forte e la volontà di non andare ad un Governo Bis si è perso per strada anche il centrodestra di Governo che ha accusato il Presidente di aver spostato l'asse sul Pd e soprattutto di non poter governare con i 5stelle dopo la svolta filo-opposizione del responsabile Conte.

