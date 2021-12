Sondaggi elettorali di dicembre Bibimedia: per il centrodestra vantaggio risicato sul centrosinistra con formula "campo largo"

Ancora sondaggi amari per il centrodestra umbro. La coalizione rimane al 45% arrestando la frana di questi ultimi mesi, ma i suoi avversari (Pd e M5s) salgono di 4 punti a scapito della sinistra e arrivano al 41% (che vuol dire che, a occhio, i democratici sarebbero tornati attorno al 30%). Di più. Se questi riuscissero a costruire il famoso “campo largo” con centristi e sinistra scavalcherebbero la fatitida asticella del 50% dei consensi. Ma visto che questi trasbordi di voti non sono automatici Bidimedia ha realizzato un sondaggio anche in questo secondo scenario. Ne viene fuori una roba che mostra come diversi elettori di Azione, IV e affini sceglierebbero il centrodestra lasciandolo in leggerissimo vantaggio. Ma non è finita anche in questo caso. Se Il Pd riuscisse ad agganciare anche la sinistra sarebbe di nuovo sorpasso. E dopo l’arrosto dei tamponi è molto difficile che questa tendenza, che notiamo da mesi, difficilmente si arresti.