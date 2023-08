I Sindaci scrivono a Mattarella e Mancini mobilità il consiglio regionale: scatta la missione riaprire i tribunali e gli uffici chiusi nel 2012

Depositata una mozione urgente in Consiglio regionale per riattivare il Tribunale di Orvieto e le sezioni distaccate dei tribunali di Assisi, Città di Castello, Gubbio, Foligno e Todi, soppresse nel 2012. Il tentativo politico - la Regione può fare pressioni ma la decisione è del Governo - porta la firla del consigliere regionale Valerio Mancini (Lega) che nel testo ha sottolineato “la riorganizzazione del sistema degli Uffici giudiziari italiani attuata nel 2012 non ha raggiunto gli obiettivi che erano stati prefissati e la soppressione degli Uffici giudiziari di prossimità, tanto dei piccoli Tribunali quanto delle Sezioni distaccate, ha penalizzato cittadini, imprese e avvocati, sempre più in difficoltà per l'accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività”.

Una bocciatura che è stata confermata con tanto di lettera ufficiale dei sindaci di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi che si sono rivolti direttamente al Presidente della Repubblica, Mattarella, ai membri di Camera e Senato, al Consiglio Superiore della Magistratura e ai Consiglieri regionali. Obiettivo: fare pressioni sul legislatore che si sta occupando di questa problematica, riscontrata in tutta Italia.

“Nella missiva – spiega Mancini -, gli Amministratori locali manifestano una netta e condivisibile contrarietà a ogni ipotesi che concerna una

revisione soltanto parziale del sistema della giustizia umbra, perché oltre al Tribunale di Orvieto dovranno essere riattivate anche le Sezioni distaccate degli altri Tribunali. Sono al loro fianco in questa battaglia di buonsenso – assicura il consigliere leghista - a vantaggio dei cittadini e auspico che anche la Giunta voglia sostenerci. Auspico che anche i parlamentari del Centrosinistra – conclude Mancini -, che nel 2012 non riuscirono a difendere il territorio, in questa occasione si uniscano a questa battaglia di civiltà giuridica”.