Umbria, si riapre una speranza per i pescatori umbri sul ripopolamento delle trofa fario (non autoctona). La Lega: "Autorizzata in Abruzzo..."

“L'Abruzzo è stata autorizzata dal ministero della Transizione Ecologica a immettere per un triennio trote fario atlantica - una specie simile ma diversa da la trota fario del nosto appennino ndr - nelle acque pubbliche per ripopolare i fiumi e alimentare la pesca sportiva": la Lega torna sulla battaglia della "trota" con i consiglieri regionali della Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini insieme al referente del dipartimento pesca della Lega in Umbria, Luciano Capoccia schierati in un ripopolamento diffuso anche in Umbria mentre la Regione, con l'assessore Morroni, restio ad un ripopolamento di trote non completamente autoctone dopo l'accordo con Unipg sulla tutela della fauna ittica.

"L'Abruzzo però ha ottenuto il via libera e la Lega riprova a spingere sulla proposta per aiutare il settore pesca sportiva: "A darne l’annuncio l’assessore leghista Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione con delega ad Agricoltura e Caccia e Pesca. Invitiamo l’assessore Morroni a confrontarsi con Marche e Abruzzo insieme agli uffici regionali umbri, al fine di adottare analoghe procedure che hanno consentito a queste regioni di raggiungere tali risultati. Intorno alla pesca sportiva ruota anche il comparto del turismo che rappresenta una risorsa importante per la nostra regione, per questo come Lega abbiamo evidenziato a più riprese la necessità di agire con anticipo e con più coraggio al fine di salvare la stagione piscatoria".

"L'assessore Morroni non ascolti solo le associazioni ambientaliste, - rimarcano i leghisti - ma sarebbe opportuno stabilire un confronto anche con le cinque associazioni regionali di pesca sportiva, spesso penalizzate da scelte politiche che la Lega non ha mai condiviso. La nostra regione dovrebbe essere un’avanguardia in certi ambiti e non merita certo di essere fanalino di coda sulla gestione della pesca sportiva e della caccia”.