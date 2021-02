Scuole chiuse, Meloni: "Servono ristori per le famiglie dei lavoratori costrette al babysitteraggio"

“Servono immediati ristori per le famiglie, dopo il pasticciaccio combinato sulla riapertura delle scuole,tornate in presenza per neanche una settimana e costrette a ripartire in Dad, mettendo i genitori che lavorano in seria difficoltà”: così la vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Simona Meloni, che ha rivolto un appello alla Giunta regionale per mettere a disposizione delle risorse per aiutare le famiglie.

“Occorre provvedere - ha concluso il consigliere - urgentemente a ristori per le famiglie che si troveranno a dover gestire i propri figli a casa e magari a dover tornare al lavoro, costretti magari al ricorso a servizi di babysitteraggio”.