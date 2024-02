Scuola e precariato, la denuncia di Porzi: “Un insegnante su quattro senza posto fisso”

La scuola dei precari. A parlarne, nella sede del consiglio regionale, Donatella Porzi del gruppo Misto. La consigliera dopo aver sottolineato che in Italia un insegnante su quattro è senza posto fisso, ha lanciato una provocazione: “Quale azienda privata riuscirebbe a sopravvivere a un cambio continuo dei propri dipendenti? Come potrebbe essere efficace un pit stop in una gara di Formula Uno se il team dei meccanici non ha alcun coordinamento al lavoro di gruppo?”.

Insomma una domanda retorica che vuole mettere in luce la situazione critica degli insegnanti della scuola pubblica e il continuo turnover a cui sono soggetti, in tutto il paese come anche in Umbria: “La percentuale dei docenti supplenti è salita dal 13 a oltre il 23%, in pratica uno su quattro ha un contratto a tempo - evidenzia la consigliera - quella del personale ATA dal 12,55 al 23,33%; particolarmente critica la situazione per il sostegno, dove si sfiora addirittura il 65%, con una crescita di poco inferiore ai 30 punti”.

Secondo Porzi i prossimi concorsi potrebbero essere la giusta occasione per non alimentare questo precariato, nonostante i posti siano insufficienti a coprire il gap attuale: “Occorre prevedere sistemi di reclutamento più snelli e incrementare le risorse per le nuove assunzioni e per stabilizzare il personale già in forze”.

In conclusione sottolinea: “Perché non attivare anche sistemi incentivanti per far sì che le persone siano motivate a restare, soprattutto per le tipologie di insegnamento che determinano maggiore impatto sugli studenti, qual è quella del sostegno? Crediamo davvero che ci costerebbe di più rispetto a quanto si sta spendendo ora per alimentare il precariato?”.