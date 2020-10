Consiglio regionale, ripartono seppur scaglionati gli screening gratuiti per tumori al seno, colon e cervice

Confronto scontro tra la consigliera regionale del Pd, Donatella Porzi e l'assessore alla Sanità Luca Coletto sulla riattivazione degli screening gratuiti - su invito regionale - per prevenire il tumore al seno, del colon retto e della cervice uterina. Procedure consolidate in Umbria che però sono state bloccate a causa della pandemia da Coronavirus. Vengono garantiti lo screening per la prevenzione del tumore alla mammella, con inviti agli esami delle donne da 50 a 74 anni; lo screening relativo alla prevenzione del tumore della cervice uterina, che si rivolgeva alle donne tra i 25 e i 64 anni e dal 2006 anche lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto.

Per la Porzi "l’Umbria deve mettere in campo un cambio di passo perché questa situazione, a fianco alla sostanziale inattività del Cup, sta aumentando il rischio dei cittadini di ammalarsi" e attacca parlando che ad "oggi ancora non si è provveduto ad una programmazione credibile che possa garantire il recupero delle decine di migliaia di prestazioni non erogate".

L'assessore Coletto prima ha respinto le accuse ribadendo l'emergenza Covid che ha stravolto tutto ed è la priorità e poi ha spiegato che avranno priorità le persone che dovevano svolgere i controlli a marzo e aprile del 2020. "Le persone dovranno essere contattate preventivamente per verificare la disponibilità a presentarsi al controllo. È stato adottato un Piano di recupero per le prestazioni sospese durante il lockdown, avviato a giugno. Le prestazioni sospese e i controlli di secondo livello dovranno essere effettuati fino a recuperare gli arretrati: questo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020”.