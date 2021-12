Contagi in Umbria, la politica sa solo litigare. Il Pd: "Dilettanti e da commissariare". La Lega: "Ma se Toscana e Emilia ci copiano"

E' scontro duro, durissimo tra maggioranza e opposizione in Umbria sulla gestione della nuova ondata pandemica che riguarda tutta Italia. Invece dell'unità - in nome dell'emergenza - sta andando in onda una violenta campagna politica tra gli opposti schieramente dove addirittura il Pd arriva a definire la presidenza Tesei una calamità naturale invocando il commissariamento della sanità di casa nostra. La Lega risponde citando dati e definisce il centrosinistra "catastrofista e bufalaro". E non finisce qui. E ancora (da Pd, M5S, Patto Civico): "dilettanti e irresponsabili". La risposta: "Che figuraccia Bori: la Toscana e l'Emilia Romagna hanno copiato l'Umbria adottando le stesse identiche disposizioni di isolamento e quarantena in caso di test antigenico rapido positivo, senza il ricorso alla successiva verifica con il tampone molecolare". Un clima veramente caldo nonostante 3mila positivi al giorno e tanta attesa per i provvedimenti nazionali che andranno ad incidere a gennaio su scuola, lavoro, vaccini e obbligatori.

"Secondo le statistiche e i numeri, siamo tra le regioni che stanno reagendo meglio alla pandemia” ha ribadito il capogruppo della Lega Umbria in Assemblea legislativa, Stefano Pastorelli “La prima considerazione da fare è quella che riguarda le terapie intensive: solamente 8 sono occupate da pazienti, numero che fa dell’Umbria una delle poche regioni in Italia al di sotto della soglia critica. Altro dato che balza agli occhi è quello relativo alle vaccinazioni e anche in questo caso l'Umbria fa meglio della media italiana. Nella settimana oggetto di monitoraggio dalla Fondazione indipendente Gimbe, infatti, la popolazione nella nostra regione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79 per cento (media Italia 78,1 per cento)".

Tutta l'opposizione a Palazzo Cesaroni punta però sulla riorganizzazione degli ospedali su questa nuova ondata che boccia in toto: "Un misto di incompetenza e arroganza che rischia di essere micidiale e che i nostri cittadini non meritano affatto. L’ospedale di Pantalla spazzato via, posti letto aggiuntivi nei corridoi delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni, interi reparti chiusi dalla sera alla mattina, Foligno in balìa degli eventi e Spoleto che si prepara di nuovo a riessere un punto di riferimento per i pazienti Covid. Un vero disastro, che i nostri lungimiranti amministratori non vedono, rinchiusi nel bunker dell’arroganza e dell’autosufficienza che li spinge a dire che va tutto bene. Un atteggiamento che ha fatto respingere qualsiasi proposta di pianificazione e riorganizzazione, perché proveniente dalle minoranze. Ora è troppo tardi e a pagare questo ritardo sono gli umbri, ancora una volta”.

L'ultimo affondo spetta però al capogruppo della lega Pastorelli che parla di figuraccia di "Bori" sulla richiesta di commissariamento per via delle decisioni prese su tamponi, quarantene e tracciamento saltato: "Chissà se lo stesso Bori ha intenzione di ripetere le stesse parole all’indirizzo di due governatori del Partito Democratico, Eugenio Giani e Stefano Bonaccini, che in queste ora hanno ‘copiato’ il provvedimento umbro prevedendo, rispettivamente per Toscana ed Emilia Romagna, le stesse identiche disposizioni di isolamento e quarantena in caso di test antigenico rapido positivo, senza il ricorso alla successiva verifica con il tampone molecolare”. Insomma botte da orbi nel momento in cui da destra passando dal centro fino ad arrivare a sinistra, pur nei diversi ruoli, servirebbe l'unità in nome degli umbri e dell'Umbria. Ci sarà tempo per fare bilanci e commissioni... ma ad oggi l'importante è superare questa ondata e ritornare tutti a lavorare in sicurezza. Ma evidentemente ai contenuti si preferisce la gazzarra da campagna elettorale.