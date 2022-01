NOMINE & POLTRONE Sbarca in Umbria anche il partito dell'eterno Mastella, "Noi Centro": Serafini alla guida, nominati i due segretari provinciali

"Noi di Centro", il nuovo partito dell'ex ministro e ora sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sbarca anche in Umbria con tanto di nuove nomine a livello regionale e provinciale. A guidare il nuovo movimento centristra - che nelle alleanze per le comunali ha guardato più al centrosinistra che al centrodestra - sarà Claudio Serafini, pubblico dipendente e consigliere comunale di Città di Castello, nuovo segretario regionale di ‘Noi di centro’.

Il segretario ha 58 anni, da sempre impegnato in politica e nel volontariato, in particolare sul versante dell’impegno nella Protezione Civile, da ottobre 2021 è stato eletto consigliere comunale di Città di Castello nella lista “Civici per Secondi”, in appoggio al sindaco Luca Secondi. “Noi di centro – ha commentato Serafini – si colloca come un movimento che rappresenta i moderati che non credono in questo bipolarismo imperfetto causato dalla confusione istituzionale creata dai 5 stelle. Insieme agli altri moderati come Italia viva e Coraggio Italia anche in Umbria concretizzeremo questo progetto”.

Oltre a Serafini, sono stati nominati il consigliere comunale di Pietralunga Alessandro Fabbri, che sarà il segretario provinciale di ‘Noi di centro’ a Perugia, e Yari Lupattelli, che sarà il segretario provinciale a Terni.