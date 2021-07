I due "Matteo" in Umbria a distanza di 48 ore: prima Salvini, poi Renzi per presentare il libro Controcorrente

Un fine luglio in Umbria all'insegna dei due "Matteo": domani, a Trestina, sarà la volta di Matteo Salvini leader della Lega per spronare la raccolta firme sui referendum sulla giustizia. Due giorno dopo sarà la volta di Matteo Renzi a scendere in Umbria, ad Assisi, per spingere sia il partito - Italia Viva - che il suo ultimo libro "Controcorrente". L'incontro è previsto il 29 luglio all'hotel cenacolo di Santa Maria degli Angeli - Assisi. Intervisterà Matteo Renzi la giornalista Gaia Tortora.

"Crediamo che sia molto significativo che il Leader di Italia Viva torni nella nostra regione per raccontare la storia recente della nascita del Governo Draghi e per discutere sul futuro del nostro Paese in una fase cosi difficile di rilancio dopo la pandemia": hanno annunciato i coordinatori regionali di Italia Viva, Nadia Ginetti e Leonardo Grimani.