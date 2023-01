Regione Umbria, al via la riscossione dei rimborsi per le rette sportive: assegno da 400euro in aiuto alle famiglie

E' partita l'erogazione di contributi a favore delle famiglie a rimborso dei costi per la partecipazione dei figli alle attività sportive. La Regione Umbria rimborsa, dopo studio della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, 400 euro che rappresenta il contributo massimo erogabile per ciascun figlio. Un supporto importante per le famiglie residenti in Umbria in difficoltà data la nota congiuntura economica e che in questo senso è finalizzato esclusivamente a favore di quelle che presentano un ISEE inferiore ai 30.000 euro.

Per la Regione la procedura digitale per la presentazione delle domande non è stata di ostacolo per le famiglie, anche quello meno digitali: "E' ben conosciuta ed utilizzata da migliaia di famiglie umbre che negli ultimi anni hanno potuto contare su sostegni significativi per quanto riguarda le rette scolastiche, la frequenza a centri estivi, il sostegno per l’accesso ai servizi per la prima infanzia". Per quanto riguarda la pratica sportiva delle persone con disabilità è opportuno ricordare che l’avviso prevede espressamente il rimborso dei costi per la partecipazione alle attività sportive organizzate dalle società iscritte al registro tenuto dal Comitato Italiano Paralimpico in questo realizzando le condizioni per la parità di accesso universale alla pratica sportiva, alla socializzazione ed all’integrazione tra pari.