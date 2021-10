Elezioni comunali in Umbria, il dato delle 19 nei 12 comuni con urne aperte: -13 per cento

Affluenza al momento modesta per le amministrative in Umbria dove si vota in 12 comuni, di questi sei in provincia di Perugia. Alle 19 di oggi, rispetto alla passata tornata di 5 anni fa, c'è al momento una dimuzione media del 14 per cento ma va spiegato che per questa elezione si può votare fino alle 15 di domattina, rispetto alla sola domenica del passato. C'è tempo dunque per un recupero di votanti ma non è certamente scontato. Il maggior afflusso, in percentuale, si registra a Nocera Umbria dove hanno votato il 43.85 per cento ( - 12,64%); dove si è votato di meno a Spoleto 31,30% ( -10,80%). Gli altri comuni della Provincia di Perugia: ASSISI 36,66 (contro il 53,25 del 2015), BETTONA 40,38 (contro il 56,81), BEVAGNA 36,05 (contro il 50,71), CITTA' DI CASTELLO 39,23 (contro il 53,38).