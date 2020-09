Doppia proposta per tagliare stipendi ai politici e ai manager in Umbria: "E' il momento di agire"

Poco meno del 70 per cento degli umbri all'ultimo referendum ha votato sì per diminuire il numero di deputati alla Camera e al Senato. Un risultato importante che per il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Thomas De Luca, è un segnale a tagliare ancora di più i costi della politica anche in Umbria. Per questo motivo il grillino ternano ha tirato due sassi nello stagno per smuovere le acque: l'immediata calendarizzazione della proposta di legge Bori per il taglio delle indennità e un tetto massimo dei compensi per i manager nominali dalla Regione a guida di enti o agenzie. La legge Bori prevede per i consiglieri regionali un tetto massimo a 3.250 euro netti, contributi previdenziali minimi e rendicontazione pubblica, puntuale e trasparente del forfettario delle spese di esercizio mandato. La mozione De Luca per i manager prevede invece una retribuzioni annua pari a 62mila euro.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.