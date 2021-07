Tatuaggi e Piercing, proposta di legge regionale per regolamentare il settore: formazione, divieti e sicurezza

Il disegno porta la firma del capogruppo regionale del Pd Tommaso Bori e sarà discusso in consiglio regionale. Ecco cosa potrebbe cambiare per i professionisti e clienti

Una nuova legge regionale sull'attività di tatuaggio e di piercing in Umbria con il doppio obiettivo: valorizzare queste arti antiche e renderle sempre più sicure a livello sanitario per coloro che usufruiscono di tali servizi. La proposta porta la firma del capogruppo del Pd, Tommaso Bori, ed ha per titolo ‘Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing’.

Nel documento i prevedo il raggiungimento dei 18 anni di età o inferiore, purché però in possesso di qualifica professionale, in attuazione del diritto – dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale, il diploma di scuola secondaria di primo grado. I corsi formativi dovranno prevedere: un corso teorico – pratico di almeno 800 ore per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, di cui 200 di esercitazioni pratiche. Per il piercing 300 ore. Tutti i corsi dovranno essere portati avanti da soggetti accreditati. Obbligatoria la formazione periodica”.

Divieto di svolgere quest’attività in forma ambulante. L’attività temporanea è invece regolamentata con la ‘Segnalazione certificata di inizio attività’. Massima informazione da parte degli addetti ai lavori ai clienti, sia sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale. Previste sanzioni pecuniarie per qualsiasi violazione delle normative”.

“È necessario – ha ribadito Bori – che la Regione garantisca una tutela adeguata per tutti i professionisti che operano in quelle attività rischiose come l’esercizio di tatuatore e di piercer, investendo su una formazione adeguata ai fini dello svolgimento di questa professione ed emanando una normativa regionale specifica".