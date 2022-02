Giornata regionale contro le droghe, il Movimento 5 Stelle ci riprova con un emendamento: Drug test per i politici regionali e amministratori dei comuni

Il Movimento 5 Stelle dell'Umbria non molla: per dare il buon esempio e rafforzare la lotta alle dipendenze è necessario di qualcosa di più che delle singole parole, ovvero sottoporsi ad un test anti-droga. Thomas De Luca, capogruppo regionale, annuncia la presentazione di un emendamento alla proposta di legge per l'istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga che sarà discussa oggi in Terza commissione. "In prossimità della data stabilita per la giornata regionale per la lotta alla droga organizzare un evento pubblico per effettuare test antidroga su base volontaria per consiglieri regionali e assessori della Regione Umbria e per consiglieri e assessori comunali che ne faranno richiesta". La proposta di De Luca punta a far emergere verso i cittadini e soprattutto verso i giovani, un modello positivo, funzionale alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abuso di droghe. "Un esempio pratico per veicolare un messaggio di unità e coesione nella lotta alla droga. L'emendamento che è stato depositato stamattina sarà votato nella prossima seduta della Terza commissione. Tutte le forze politiche e la giunta si sono dichiarate favorevoli, auspichiamo che durante la prossima settimana nessun intervento cambi la posizione dichiarata stamattina": ha concluso De Luca.