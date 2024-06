Umbria Pride Lgbtqia+, la candidata Ferdinandi: "Da sindaca darò il patrocinio di Perugia a questa corteo"

In prima fila, insieme al segretario regionale del Pd Tommaso Bori, la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi ha partecipato e sostenuto l'Umbria Pride - la parata dell'orgoglio e per i diritti della comunità Lgbtq - che si è svolto oggi pomeriggio a Perugia. “Partecipiamo a questo meraviglioso corteo - ha spiegato -perché è in coerenza con lo slogan della nostra campagna elettorale: ogni cittadino e ogni comunità. Alla radice della nostra visione politica c’è innanzitutto il rispetto per la dignità di ogni persona, intesa nella sua irriducibile unicità. Siamo qui perché è un giorno importante per riaffermare e difendere i diritti sanciti dall’articolo 3 della nostra Costituzione. Non si tratta di indottrinamento ne’ di ideologia ma prima di tutto di umanità, di promuovere una cultura del rispetto e della diversità che è il migliore antidoto ad ogni forma di discriminazione e di odio. Mi auguro di tornare il prossimo anno da Sindaca per portare il patrocinio della nostra Città”.

La Ferdinandi ha sottolineato l'assenza alla manifestazione della candidata di centrodestra più civici Margherita Scoccia: “Se Perugia è di tutti come dice anche Margherita Scoccia, noi siamo qui per praticare un’idea reale di città davvero rispettosa di tutti, che sa riconoscere e valorizzare le diversità".