Fondi del Pnrr per l'Umbria, la macchina pubblica rischia di andare in sofferenza: nasce l'idea di una cabina Regione-Provincia-Comune...

"Una cabina di regia interistituzionale" a livello regionale, con la presenza, accanto alla Regione Umbria, di un rappresentante della Provincia di Perugia, un rappresentante della Provincia di Terni e un rappresentante dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), al fine di garantire al meglio un efficace coordinamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a livello territoriale, di velocizzare i tempi di attuazione e di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a disposizione. E' la proposta della presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti ha inviato una lettera con cui propone di costituire.

La lettera è stata inviata alla presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore alla programmazione europea Paola Agabiti, il dirigente del Servizio Pianificazione Paolo Reboani, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza e il presidente dell'Anci Umbria Michele Toniaccini. La Provincia risulta destinataria di finanziamenti compresi nel Pnrr in materia di edilizia scolastica e che in materia di viabilità e le figure professionali potrebbero essere spostate in numero congruo alle procedure da porre in essere in merito agli interventi riguardanti le materie di competenza provinciale, ma anche per l’esercizio di funzioni trasversali di supporto ai Comuni



L'idea della cabina di regia è partita in seguito alla nota del vice presidente vicario Sandro Pasquali che in merito al reclutamento di professionisti ed esperti per l'attuazione e la gestione del Pnrr aveva fatto presente alla Regione "la grave situazione di carenza di personale dell’amministrazione provinciale e la conseguente necessità che una quota di figure professionali assegnate alla Regione Umbria a supporto potesse essere destinata alla Provincia".