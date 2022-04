Piano per l'Aeroporto dell'Umbria: 12 milioni in 3 anni dalla Regione per arrivare a 500mila passeggeri. Primo via libera, ma Pd e 5 Stelle non votano

Dodici milioni in tre anni per incentivare l'aeroporto dell'Umbria, considerato stategico dalla Giunta Tesei, per il settore turismo. Dopo aver ricapitalizzato la società gestrice - la sase - la Governatrice ha messo nero su bianco una anche serie di contributi-incentivi da qui ai prossimi 3 anni in grado di incidere su ammodernamento, attrattiva e potenziameno delle rotte da e per Perugia. Il piano è stato approvato direttamente dalla Prima commissione diretta dal consigliere Daniele Nicchi. I dodici milioni di euro saranno eventualmente investiti così: un contributo al rilancio stabile dell’aeroporto per puntare al traguardo dei 500mila passeggeri, volume massimo della struttura, e per valorizzare gli ingentissimi fondi pubblici spesi

L'aeroporto, secondo il Piano, è un elemento fondamentale per superare l’isolamento infrastrutturale dell’Umbria, uno strumento di promozione dell’Umbria per l’incoming turistico ed economico, per rendere l’Umbria maggiormente attrattiva anche per studio, lavoro, investimenti e imprenditorialità, cosa che determinerebbe un notevole incremento del Pil regionale. I fondi sono stati già previsti a bilancio. Il 2021 ha visto la struttura resistere bene: ci sono 15 rotte, di cui 9 internazionali e con un collegamento ad un hub internazionale come Londra. Si sta lavorando per creare intorno all’Aeroporto un sistema integrato di intermodalità (taxi, mini-bus e bus urbani).

Se la maggioranza di centrodesta ha ribadito pieno appoggio al progetto. Pd e Movimento 5 Stelle hanno parlato di ennessimo assegno in biano senza un vero e proprio piano strategico. "Sarebbe servita maggiore partecipazione e confronto. Nel piano industriale approvato da Sase ci sono questioni che andrebbero sviscerate. Servirebbe inserire una clausola valutativa per monitorare cosa verrà fatto e i risultati raggiunti”. ha ribadito in commissione la sua posizione Thomas De Luca. Mentre la Porzi del Pd:"“la non partecipazione al voto è motivata da una metodologia che ci vede coinvolti a fasi alterne. Serve un confronto serio. Per elargire il contributo, che è quadruplicato rispetto al passato, sarebbe bastata una delibera di Giunta. Ci è stato risposto che la legge serviva per coinvolgerci, ma le nostre richieste sono state respinte al mittente”.