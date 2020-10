Perugia, approvato il progetto per la ricostruzione della strada di via Corcianese

Un investimento da 700mila euro per la ricostruzione della strada di via Corcianese, dalla rotatoria Luisa Spagnoli alla rotatoria Quattrotorri. È quello previsto dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta del Comune di Perugia, anche se per l’avvio dei lavori saranno necessari i tempi tecnici della gara per l’affidamento.

“È un ulteriore intervento che riusciamo a mettere in campo per la riqualificazione delle strade e che è molto atteso dai cittadini - ha spiegato l’assessore Numerini -. Un intervento sostanzioso, sia in termini di investimento, pari a 700mila euro, sia in termini di lavoro. Si tratterà, infatti, di ricostituire l’intero corpo stradale fin negli strati più profondi e non una semplice bitumatura. Con l’occasione dei lavori riqualificheremo anche il verde adiacente, per un miglioramento complessivo dell’area”.