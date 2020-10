Fontivegge, il Comune di Perugia acquista l'ex scalo merci. Romizi: "Il quartiere lo merita"

Non si fermano gli sforzi del Comune di Perugia per la riqualificazione dell'area di Fontivegge. E proprio nella mattina di oggi (giovedì 29 ottobre) a Palazzo dei Priori sono stati firmati gli atti di compravendita degli immobili dell’ex Scalo merci, con il parcheggio antistante, dell’area ex distributore con le relative pertinenze e della palazzina RFI. A sottoscriverli sono stati il dirigente comunale Pierluigi Zampolini e il responsabile della zona adriatica di Ferservizi, Modestino Roca, in rappresentanza sia di FS Sistemi Urbani che di Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane)

IL SINDACO - Un investimento da 1 milione e 459mila euro da parte dell'amministrazione perugina, mentre ammonta a 2 milioni e 950mila euro l’importo per gli interventi di riqualificazione previsti da Bando Periferie e Agenda Urbana (un milione e mezzo per il recupero dell’ex scalo merci, 480mila euro per la palazzina e 970mila per le aree a parcheggio). “Crediamo che il quartiere meriti un investimento così importante e tutta l’attenzione per una nuova e più moderna funzionalità”, ha detto il sindaco Andrea Romizi, presente insieme agli assessori Margherita Scoccia (Urbanistica) e Otello Numerini Lavori Pubblici).

EX SCALO MERCI - In particolare, il progetto riguarda il recupero e il restauro conservativo dell’ex Scalo merci che andrà a ospitare il Centro di Arti Grafiche e la Biblioteca delle Nuvole, dedicata interamente al fumetto e all’illustrazione. "Obiettivo di questo intervento - si legge in una nota del Comune - è quello di promuovere attività creative e innovative per i giovani, facendo di Fontivegge il luogo di riferimento per le arti grafiche e multimediali".

CASA DEGLI ARTISTI - La palazzina RFI, una volta recuperata, accoglierà invece la cosiddetta Casa degli Artisti, spazio anch’esso destinato ai giovani creativi, sempre nell’ottica di un quartiere rinnovato per diventare simbolo delle più moderne interconnessioni, non solo grazie alla presenza della stazione ferroviaria, ma anche di significativi luoghi di creatività e confronto.

PARCHEGGIO - Infine, si prevede la realizzazione di un’area a parcheggio di circa 100 posti auto, a servizio della stessa stazione ferroviaria e delle nuove attività che nasceranno all’interno dell’ex scalo merci, e di aree a verde ornamentale attrezzato e fruibile, nonchè percorsi pedonali che garantiscano la continuità pedonale tra il parcheggio e la stazione, nell’ottica della riqualificazione urbanistica dell’intera area e del miglioramento della sua vivibilità. I lavori potranno iniziare già nella prossima primavera.