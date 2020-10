Pista ciclabile da Villa Pitignano a Ponte San Giovanni: a gennaio via ai lavori

Partiranno a gennaio del 2021 i lavori di riqualificazione del percorso ciclo-pedonale lungo il fiume Tevere che permetteranno di unire l’intero tratto da Villa Pitignano a Ponte San Giovanni, favorendone una migliore fruibilità ai cittadini perugini ma anche ai turisti. E proprio nella mattina di oggi (giovedì 29 ottobre) il sindaco Andrea Romizi e l’assessore all’Ambiente Otello Numerini, accompagnati dai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo nell’area, in vista della pubblicazione della gara che dovrebbe essere avviata già la prossima settimana (con l’affidamento dei lavori previsto entro dicembre).

Un investimento da 2 milioni di euro, a valere sui fondi europei Por Fesr, per un progetto prevede tre lotti separati: il primo per il tratto tra Villa Pitignano e Ponte Valleceppi, il secondo per quello da Ponte Valleceppi a Ponte San Giovanni e il terzo relativo invece alla realizzazione della passerella tra le due sponde del fiume a monte dell’abitato di Ponte Felcino. L'obiettivo dell'amministrazione è terminare i lavori nella primavera del prossimo anno e in largo anticipo rispetto al termine ultimo previsto dall’UE, che scadrà nel 2023. Gli interventi, nel dettaglio, riguarderanno l’adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione di un adeguato sottofondo stradale nei tratti di variante al percorso esistente, la sistemazione del piano viabile, opere di consolidamento delle scarpate, canalizzazione delle acque meteoriche, la realizzazione di guadi in corrispondenza dei fossi, la realizzazione di un attraversamento fluviale a Ponte Felcino, nonché di aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica adeguata.

“In questo modo - ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Romizi - sarà fruibile nel territorio comunale di Perugia una rete di percorsi ciclo-pedonali in grado di collegare centri minori e aree di interesse naturalistico, storico e culturale non solo del nostro comune ma di tutta la regione, da nord a sud, favorendo le connessioni, la fruizione e lo sviluppo turistico ed economico di territori di per sé particolarmente attrattivi”. A fare da eco alle parole del primo cittadino quelle dell'assessore Numerini: “Il percorso ciclopedonale così riorganizzato si inserirà nella rete regionale organizzata di percorsi per la fruizione escursionistica e turistica, permettendo anche un’offerta di accessibilità e di spostamento alternativo, a disposizione dei cittadini, e di tutti gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della vacanza attiva e della sostenibilità”.