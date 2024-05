Elezioni, Zingaretti e Laureti in Umbria a sostegno dei candidati sindaci del centrosinistra

In tempo di elezioni i big del panorama politico italiano continuano a passare per l’Umbria. Domani, giovedì 16 maggio, è la volta di Nicola Zingaretti e Camilla Laureti del Partito Democratico.

Il loro tour, a sostegno dei candidati sindaci del centrosinistra, avrà inizio nella storica città di Orvieto, proseguendo poi verso Marsciano e Bastia Umbra per concludersi nel capoluogo di regione, Perugia.

Scrive Tommaso Bori, segretario regionale del Pd: “Tanti momenti per parlare di come rianimare i nostri territori dal torpore in cui li ha gettati il governo della destra in questi anni e di come l’Europa può aiutare le aree interne della nostra regione”.

Gli incontri saranno anche un’occasione per discutere di opportunità, lavoro e sviluppo. Con un occhio attento alle dinamiche locali e uno sguardo proiettato verso le possibilità offerte dall’Unione Europea, Zingaretti e Laureti sono pronti a confrontarsi con i cittadini umbri sulle sfide del domani.