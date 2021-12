Pandemia e caos, Fora alla Regione: "Con queste regole gennaio sarà drammatico: ecco le proposte per contenere il virus"

"Gennaio rischia di essere un mese esplosivo fra quarantene auto proclamate e diagnosi che stentano ad essere formulate": la denuncia porta la firma del consigliere regionale, Andrea Fora, dei Civici X, chiedendo alla Giunta Tesei di fare importanti modifiche per la gestione della pandemia che ora sembra essere nettamente fuori-controllo in Umbria e nel resto del Paese.

"In sintesi le nostre proposte da attuare immediatamente sono - ha spiegato Fora -: utilizzo anche di test antigenici per casi covid a scuola come da protocollo nazionale; applicazione della normativa nazionale su quarantena differenziata fra vaccinati e non; chiedere al governo nazionale tempi di quarantena diversi per i vaccinati con terza dose booster; chiedere al commissario Figliuolo maggior personale per vaccinazioni e tracciamento insieme al mondo del volontariato; verificare nei prossimi giorni con l’Ufficio Scolastico Regionale l’eventuale adozione di meccanismi ulteriori di intervento anche sulla base di proposte dei dirigente scolastici in base all’evoluzione della pandemia".

I Civici chiedono di ascoltare le tante proposte su pandemia che in queste ore sono state fatte da più parti. "Osservazioni e proposte che non sono animate da bandiere di partito ma dall’osservazione della realtà dei fatti che non ha colori politici ma semplice evidenza e buon senso. Se la Giunta dovesse fallire anche sulla gestione di omicron, dovrebbe trarne le conseguenze, perché una volta può essere l’impreparazione all’emergenza, una seconda volta un incidente, ma la terza volta sarebbe davvero una manifesta incapacità di gestione. A buon intenditor poche parole": ha concluso Fora.