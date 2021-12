Umbria, nasce l'Osservatorio sul mercato del lavoro. Fioroni: "Incontro ai fabbisogni di cittadini e imprese"

Un ulteriore passo avanti per orientare le politiche, i programmi e gli interventi ai fabbisogni di cittadini e imprese. Questo nei piani della Giunta dell'Umbria è l'obiettivo dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro istituito oggi su proposta Michele Fioroni, assesore regionale allo Sviluppo economico. Presieduto dallo stesso Fioroni e coordinato da Paola Nicastro (direttore di Arpal), sarà una sede importante di analisi e confronto che seguirà da vicino i principali fenomeni e le dinamiche del mercato del lavoro sul territorio.

“L’Osservatorio - dichiara l’assessore - sarà affiancato da un Comitato scientifico di altissimo profilo composto da esperti sulle politiche e le dinamiche del lavoro. Il tema di orientare la formazione verso i profili richiesti dalle imprese - continua Fioroni - rappresenta una priorità per questa Giunta per ridurre il mismatch e la disoccupazione e rendere il sistema regionale più competitivo. Target prioritari - conclude Fioroni - le donne, sempre più colpite dalla crisi come dimostrano gli ultimi dati della statistica ufficiale e i giovani, sui quali dobbiamo puntare per costruire il futuro”.

La composizione dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro

Sono componenti dell’Osservatorio il presidente dell’Arpal, Stefano Giubboni, i direttori regionali Paolo Reboani e Luigi Rossetti, la consigliera regionale di Parità, i vertici delle associazioni datoriali e sindacali più rappresentativi, il presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. A presiederlo sarà l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fiorini, a coordinarlo Paola Nicastro (direttore di Arpal).