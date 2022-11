REDDITO DI CITTADINANZA | Il Governo avalla la decisione della Regione: nessun rinnovo dei navigator. Fioroni: "Grande soddisfazione"

"I navigator ancora in contratto non saranno prorogati. Le indicazioni ribadite in una nota ufficiale del Ministero del Lavoro". Lo ha ribadito l'assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni che già mesi fa aveva deciso, non senza polemiche, di non rinnovare il contratto dei navigatori che aveva il compito di aiutare i possessori di reddito di cittadinanza a rientrare nel mondo del lavoro, lasciando così il sussidio.

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Ministero del Lavoro e della politiche sociali, in merito alla questione Navigator”, così commenta l’Assessore alle Politiche attive del Lavoro della Regione Umbria, Michele Fioroni “La Regione Umbria – ricorda - si è opposta fin dal primo momento alla prima proroga autorizzata dall’allora Ministro Orlando e si è dichiarata contraria successivamente. Di fatto la scadenza dei contratti dei Navigator non ha inciso sul buon andamento delle nostre attività, a partire dal Programma GOL rispetto al quale sono stati raggiunti i target previsti con largo anticipo. Colgo l’occasione – conclude l’assessore Fioroni - per formulare al Ministro Marina Calderone i migliori auguri di buon lavoro”.