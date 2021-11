Trasporti pubblici, la giunta regionale vara l'agenzia per la mobilità: farà risparmiare 9 milioni di euro e metterà mano al servizio

“Il varo dell’Agenzia per la Mobilità ed il trasferimento alla stessa del primo contratto del ferro fra Regione e Trenitalia di circa 9 milioni l’anno, con un risparmio immediato di circa il 10% dell’IVA pari a circa 900 mila euro l’anno, è ormai realtà”. Lo afferma l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche che parla di “risultato storico per l’Umbria". E’ la prima tappa importantissima di un percorso che vedrà nei prossimi mesi trasferire tutti gli altri contratti del ferro e della gomma con un risparmio complessivo per le casse regionali di circa 9 milioni annui su un Fondo Nazionale Trasporti di circa 100 milioni.

"Le due delibere, che fanno seguito a quella del 6 luglio 2020 - ha spiegato l'assessore regionale Melasecche - sono state approvate dalla Giunta regionale su proposta della presidente Tesei e del sottoscritto, al termine di una serie numerosa di atti e soprattutto di un’azione puntuale volta ad affrontare problemi enormi ed i rapporti complessi con il sistema bancario. E’ stato necessario certificare la precisa situazione debitoria di Umbria Mobilità, il relativo piano di rientro dal debito che interesserà i prossimi dieci anni, asseverato con lavoro certosino da parte di un professionista esterno, ed infine il processo molto complesso di approvazione da parte della decina di banche creditrici del piano stesso, oltre al debito nei confronti della Regione di cui si prevede il rientro da qui al 2032. La tenacia dimostrata dalla Giunta, che ha fra i principali programmi di legislatura la riorganizzazione complessiva e definitiva del settore, raccoglie oggi altri positivi risultati".

Gli obiettivi dell'operazione sono: da un lato il risanamento di Umbria Mobilità, con la liquidazione del proprio patrimonio non funzionale e con sacrifici non lievi che sta facendo e che farà la Regione a carico del proprio bilancio; dall’altro la riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico cui stiamo puntando con la prossima gara per la gestione che riporti trasparenza, efficienza, economicità ma anche un miglioramento complessivo del servizio che assicuri un diritto costituzionalmente garantito.

"Il traguardo appena raggiunto – ha sottolineato l’assessore -, in meno di due anni dall’insediamento della attuale Giunta regionale, era tutt’altro che scontato. E’ quindi di grande soddisfazione per gli umbri. Non posso non ringraziare unitamente alla Presidente Tesei in modo sentito innanzitutto il Servizio Infrastrutture e Trasporti per aver guidato anche durante la pandemia un settore così complesso ed il personale degli altri servizi che hanno collaborato con noi in condizioni del tutto straordinarie".