Tamponi e file, Squarta-Pace lanciano piano per la riorganizzazione: "Corsia preferenziale per bimbi, disabili e anziani"

Attivare una corsia preferenziale per bambini piccoli, disabili, anziani e donne in gravidanza nell’effettuare i tamponi rapidi in modalità drive-through. A chiederlo sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace (capogruppo) e Marco Squarta (presidente Assemblea legislativa). Un “valido modello di prevenzione dal contagio” che, tuttavia, secondo Fdl andrebbe rimodulato dal punto di vista dell’orario e delle priorità di chi deve sottoporsi al tampone. In primis, appunto, bambini fino a sei anni, over 65, chi è affetto da disabilità e donne in stato di gravidanza.

Richieste che saranno oggetto di una mozione da presentare alla giunta. “Il Covid 19 ha necessariamente portato ad una modificazione dei sistemi di fruizione delle normali attività sanitarie, richiedendo alle strutture preposte ed al personale sanitario uno sforzo maggiore nel dover identificare i soggetti positivi al fine di poter limitare i contagi. Rispetto all’attuale contesto epidemiologico e il gravoso carico assistenziale che ne deriva – scrivono nel documento - occorre ridefinire e se necessario modificare modelli organizzativi che possano semplificare la possibilità di accedere ai servizi diagnostici ottimizzando i tempi del prelievo”.

Nello specifico, i due esponenti del Gruppo FdI chiedono dunque alla Giunta regionale di valutare la possibilità di riorganizzare questo modello di prevenzione del contagio, per favorire il superamento delle difficoltà emerse in questi giorni nei siti di prelievo considerando, a tal fine, la possibilità di prevedere una corsia preferenziale di accesso per poter limitare la permanenza in auto di queste categorie di utenti ed ottimizzare le tempistiche per l’esecuzione del tampone.