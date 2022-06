Movimento 5 Stelle in Umbria, Pavanelli-Ciprini-De Luca blindano le truppe filo-Conte. Con Di Maio l'onorevole Gallinella

"Il Movimento 5 Stelle in Umbria resta compatto al fianco di Giuseppe Conte": lo scrivono i deputati Emma Pavanelli (Senatrice) e Tiziana Ciprini (Camera) facendo il punto sulla stragrande maggioranza degli eletti in Umbria che hanno deciso di rimanere nel Movimento 5 Stelle diretto dall'ex avvocato del popolo, il Presidente Giuseppe Conte, dopo la scissione di Luigi di Maio, ministro degli esteri, che ha fondato il centrista Insieme per il futuro. La stragrande maggioranza di eletti e dirigenti sono rimasti e sono stati elencati sui social nome per nome: da Thomas De Luca, consigliere regionale, arrivando al consigliere comunale di uno dei più piccoli comuni dell'Umbria, Pollino, Romani Cristiana.

"La nostra comunità - hanno scritto la cui costruzione è partita oltre 16 anni fa, è composta da un gruppo di persone unite da un perimetro valoriale che in questo momento dimostra la sua determinazione. Le nostre idee e le lotte per tutelare i nostri territori non sono in vendita. Mentre c’è chi getta la spugna in cerca di un futuro migliore per sé, noi continuiamo a guardare lealmente agli impegni e al mandato che a livello locale ci hanno dato i cittadini. In questo momento drammatico per famiglie e imprese riteniamo vergognoso prestarsi a un dibattito su un’operazione politica tenuta insieme dalle poltrone, dal numero infinito di mandati in Parlamento e nata con il solo scopo di garantire la sopravvivenza politica di una ristrettissima cerchia di persone".

Pavanelli e Ciprini ammettono però di perdere un amico, un grillino della prima ora, l'onorevole umbro Filippo Gallinella - molto attivo a diferendere l'agricoltura umbra e nazionale - che, a loro dire, sarebbe andato con Di Maio: "Mandiamo un abbraccio a chi resta e, senza nessun livore, mandiamo un saluto a Filippo Gallinella che ha fatto questa scelta in totale solitudine. Resta immutata la stima per chi nonostante tutto quello che succede ai vertici continua a lottare nei territori per migliorare il mondo che ci circonda". La conferma, seppur in maniera molto criptica, arriva dalla pagina Fb, Gallinella: "Non c'è fallimento nella vita se non quello del non tentare. Se vuoi qualcosa davvero, fai un tentativo". Frase completata con il nome del nuovo partito di Di Maio: #insiemeperilfuturo.

ECCO I NOMI DEL M0VIMENTO CHE SONO RIMASTI (secondo Pavanelli e Cirpriani)

@Thomas De Luca - Consigliere regionale, David Fantauzzi - Consigliere Provincia di Perugia e comune di Foligno

Federico Pasculli - Consigliere Provincia di Terni e comune di Terni

Samuele Bonanni - Consigliere comunale di Spoleto

@Giampaolo Conti - Consigliere comunale di Umbertide

Claudio Fiorelli - Consigliere comunale di Terni

Chiara Fioroni - Consigliere comunale di Corciano

Isabella Fischi - Consigliere comunale di Assisi

@Fabrizio Leggio - Assessore comune di Assisi

Rosangela Marotta - Consigliere comunale di Foligno

@Enrico Morganti - Consigliere comunale di Spoleto

Valentina Pococacio - Consigliere comune di Terni

Daniele Pergolari - Consigliere comunale di Trevi

Agnese Protasi - Assessore Comune di Spoleto

@Cristiana Romani - Consigliere comunale di Polino

@Stefania Rosignoli - Consigliere comunale di Corciano

Rodolfo Rughi - Consigliere comunale di Gubbio

Mauro Salciarini - Consigliere comunale di Gubbio

Luca Sargentini - Consigliere comunale di Piegaro

@Laura Servi - Consigliere comunale di Bastia

Luca Simonetti - Consigliere comunale di Terni

Comunardo Tobia - Consigliere comunale di Terni

Luca Tramini - Consigliere comunale di Narni

@Stefania Troiani - Consigliere comunale di Gualdo Tadino