Fratelli d'Italia sceglie Marco Squarta per le Elezioni europee

Marco Squarta sarà il candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia. L’annuncio ufficiale della sua candidatura avverrà domenica 14 aprile alle 10.30 al Barton Park di Perugia.

Un evento che lo stesso Squarta anticipa con entusiasmo: “Per me Domenica prossima sarà una giornata davvero emozionante. È bellissimo l’affetto e il sostegno che sto ricevendo in questi giorni”.

Attualmente presidente dell'Assemblea legislativa dell’Umbria Squarta ha intrapreso la carriera legale prima di immergersi nel mondo della politica. La sua ascesa è stata segnata dall'elezione all'Assemblea legislativa dell'Umbria nel 2015, dove ha ricevuto un notevole sostegno, diventando il candidato più votato del centrodestra con 3.808 preferenze.

Durante la X Legislatura, ha assunto il ruolo di capogruppo di Fratelli d'Italia e portavoce del centrodestra. Ha presieduto il Comitato di valutazione e controllo e ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione per le riforme statutarie, contribuendo attivamente al processo legislativo e alla supervisione delle attività dell'Assemblea.

Squarta è stato nominato portavoce provinciale di Perugia per Fratelli d'Italia e membro della direzione nazionale del partito, posizioni che gli hanno permesso di influenzare la politica a livello locale e nazionale. La sua esperienza politica è arricchita dalla partecipazione al Co.Re.Com. dell'Umbria nel 2006 e da ruoli di leadership in Azione Giovani e nel PdL, dove ha potuto esprimere la sua passione per l'engagement giovanile e la politica attiva.