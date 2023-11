Regione, ecco la manovra 2024 per l'Umbria: zero aumento tasse, famiglia e sviluppo le priorità. Tutti i fondi settore per settore

Per il quarto anno consecutivo l'amministrazione regionale dell'Umbria presenta un bilancio di previsione 2024-2026 senza alzare le tasse regionali, aumentando gli investimenti e nel welfare al primo posto c'è il sostegno alle famiglie. Il bilancio regionale è stato verificato essere sano e in equilibrio. Come sempre è spettato all'assessore regionale al bilancio Paola Agabiti presentare l'atto ufficiali - e gli altri collegati - alle commissioni regionali di Palazzo Cesaroni

MANOVRA: le misure provinciali - La volontà è stata quella di sostenere comunque le famiglie, che vedono il loro potere d’acquisto in calo. Per questo sono state previste misure importanti, per oltre 40 milioni di euro, come il bonus bebè, il rimborso delle rette 0-6, borse di studio 6-18 e per gli universitari, voucher per lo sport e per i centri estivi. Questo anche grazie al Fondo sociale europeo, con l’avvio del nuovo settennato dei fondi comunitari che porterà 813 milioni all’Umbria tra Fesr e Fse. Per questo l’intenzione è quella di confermare per i prossimi anni tutte le misure per le famiglie.

Inoltre è in via di perfezionamento l’accordo di coesione da 237 milioni di euro che punterà sulla riqualificazione urbana, soprattutto per edifici di particolare interesse come l’ex ospedale di San Florido a Città di Castello, e per investimenti sul polo chimico ternano per dare slancio allo sviluppo economico e al settore della chimica. Il bilancio punta a sostenere lo sviluppo economico e la competitività delle imprese.

TASSE SENZA AUMENTI, IL FONDO PER GLI INVESTIMENTI - "Avevamo preso l’impegno di non utilizzare la leva fiscale - ha concluso l'assessore e il metodo seguito è stato questo. Con tutto ciò che abbiamo fatto e i fondi che siamo riuscita intercettare, tra bilancio e investimenti, arriviamo a circa 40 milioni di euro per il 2024. Il bilancio, improntato ad efficienza, efficacia, economicità, è stato costruito con un grande senso di responsabilità, con un forte contenimento della spesa, superando grandi difficoltà”.

INTERVENTI SETTORE PER SETTORE

TRASPORTI E VIABILITÀ c’è un incremento di 6 milioni di euro nel 2024 per il trasporto pubblico locale, 500mila euro per il Minimetrò, 525mila euro per il servizio di abbonamento annuale agevolato per gli studenti universitari. Conferma nel triennio 2024-26 di 3 milioni di euro all’anno alle Province per la manutenzione delle strade regionali e 1 milione per le altre strade. Confermati i 4 milioni di euro per il 2024 all’Aeroporto San Francesco d’Assisi. Per il TURISMO c’è un incremento di 300mila euro nel 2024 per interventi di promozione.

POLITICHE CULTURALI incrementi di 50 mila euro allo spettacolo, 50mila per le biblioteche, 30mila per il sistema museale, 20mila per le manifestazioni storiche e 150mila per l’istituto musicale Briccialdi di Terni.

AGRICOLTURA incremento di 20mila euro per fiera, mostre, mercati e manifestazioni; finanziamento di 150mila per l’organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche; incrementi per 120mila euro per il piano forestale regionale, per 100mila per le associazioni degli allevatori; e 50mila a sostegno della pesca professionale, finanziata per la prima volta.

SOCIALE rifinanziamento di 250mila euro all’invecchiamento attivo, incremento di 50mila per il contributo alla Fondazione Umbria contro l’usura, rifinanziamento di 500mila al bonus bebè, incremento di un milione per il fondo per la non autosufficienza. In SANITÀ ci sono 500mila euro per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da emoderivati, e il cofinanziamento del 5% nel 2024 del programma di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico con un reperimento di risorse per oltre 7 milioni di euro.

SVILUPPO ECONOMICO rifinanziamento per 50mila euro all’artigianato, incremento per 386mila euro alle Unioni dei Comuni, rifinanziamento di 10mila euro al premio ‘Sagra eccellente dell’Umbria’, rifinanziamento di 70mila per la cooperazione.

AMBIENTE E TERRITORIO rifinanziamento di 100mila sono per la manutenzione del demanio idrico regionale e di 1,5 milioni per la manutenzione straordinaria corsi d’acqua del reticolo idrogeologico regionale.

INVESTIMENTI pubblici sono confermati 15,4 milioni nel 2024 e 14,6 milioni nel 2025 a cui si aggiungono 574mila euro nel 2024, 1,6 milioni nel 2025 e 7 milioni nel 2026. Per tutti gli investimenti ci sono 4,1 milioni all’anno per la legge ‘145/2018’. Rimane confermato per l’agricoltura il cofinanziamento previsto per il Psr 2024 per il sostegno agli investimenti agricoli e alle aziende agricole umbre.