Liste d'attesa, il Piano Tesei e i primi risultati: ogni giorno 1400 prestazioni. "Obiettivo: 3mila ogni 24 ore"

A Palazzo Donini si è riunito il tavolo operativo sanitario, guidato dalla Presidente Tesei - presenti il direttore regionale Massimo d’Angelo e i direttori delle Aziende ospedaliere e sanitarie locali - per fare il punto sull'entrata in vigore del piano straordinario. "Nei soli primi 4 giorni dell’attuazione del Piano - si evince dalla relazione tecnica - si è infatti registrato un abbattimento delle liste di 5563 prestazioni (quasi 1400 al giorno di media) dato che a breve dovrà, e secondo le previsioni potrà, essere raddoppiato. Per ciò che concerne la nuove richieste di visite specialistiche e esami diagnostici, la capacità di risposta delle strutture pubbliche regionali è in miglioramento rispetto al passato seppur ancora inferiore di alcuni punti percentuali a quella del 2019, e ad oggi provoca un gap del 20% negativo tra prestazioni richieste e quelle effettuate senza ricorrere ai percorsi di tutela, nel rispetto del principio di territorialità distrettuale per le categorie già citate degli over 65, oncologici e fragili".

Il recupero sulle prestazioni sanitarie sta dimostrando che funziona la collaborazione tra aziende sanitarie e strutture private convenzionate per quanto riguardo il trasferimento di un certo numero di trasferimento. Il tutto all'insegna di un aumento della capacità produttiva a livello regionale. Dal Tavolo sono emersi anche altre modifiche per alleggerire le liste: "si stanno adottando supplementari azioni specifiche come l’accordo con gli specialisti ambulatoriali, l'ulteriore l’allungamento degli orari per lo svolgimento di visite e esami e la sollecitazione alla sempre maggiore appropriatezza delle prestazioni richieste".

A frenare i tempi di attesa in sanità ci si mette anche un fenomeno di malcostume che è alimentato stavolta dai cittadini: c'è una crescente percentuale di pazienti che, senza cancellare la prenotazione, non si presenta il giorno dell’appuntamento per effettuare la prestazione fissata facendo perdere tempo e appuntamenti preziosi per tutti gli altri che sono in fila.