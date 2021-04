Umbria, la denuncia del consigliere De Luca: "una donna di 94 anni disabile lasciata sotto la pioggia in attesa del vaccino"

"È inaccettabile che una donna di 94 anni, in carrozzina e con ossigeno al seguito, sia costretta ad affrontare diluvio e allagamenti per ricevere il vaccino". Lo ha denunciato il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ribadendo che il fattaccio è avvenuto nel nuovo centro vaccinale di piazzale Bosco a Terni ed ha particolarmente colpito l'opinione publica. Per avere un chiarimento su come sono andati i fatti l'esponente grillino ha presentato una interrogazione all'assessore alla sanità Coletto.

"Una struttura – ha scritto - inaugurata il 25 aprile con le solite passerelle del sindaco di Terni, l'assessore alla Sanità, Coletto e la governatrice Tesei. Oggi le fotografie che vediamo non sono quelle di politici compiaciuti, ma purtroppo quelle di una donna seduta su una sedia a rotelle che cerca di ripararsi dalla pioggia scrosciante. L'ennesima pagina di cattiva amministrazione della Giunta Tesei, con un sindaco incapace di pretendere dignità e decoro per i cittadini della sua città a partire dai più fragili".