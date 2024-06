Umbria, l'annuncio della Lega: "40 milioni di euro per una sanità più vicina ai cittadini"

La Lega annuncia con una nota che "la Regione Umbria ha approvato lo schema di intesa con le organizzazioni rappresentative a livello regionale per la co-progettazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, ai quali saranno destinati oltre 41 milioni di euro previsti dal Pnrr".

Per il Carroccio "l’obiettivo principale di questa azione è quello di erogare cure domiciliari e potenziare l’assistenza socio-sanitaria territoriale, riducendo l’accesso al pronto soccorso e le ospedalizzazioni. I benefici saranno evidenti, in particolar modo per le persone non autosufficienti, o in condizioni di fragilità e disabilità , alle quali si potranno garantire percorsi assistenziali a domicilio: entro giugno 2026 il 10% della popolazione over 65 dovrà essere raggiunta dalla nuova modalità di assistenza domiciliare".



"Sull’Assistenza Domiciliare Integrata - spiega Paola Fioroni - la Regione Umbria ha già raggiunto risultati eccellenti, posizionandosi al secondo posto su scala nazionale per il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr. Lo schema di intesa licenziato dalla Giunta regionale è un ulteriore e significativo passo in avanti sulla riforma della rete di assistenza territoriale: una sfida importante che avvicinerà il servizio sanitario ai cittadini, con un impiego più razionale delle risorse. In questo percorso oggi possiamo contare anche sulle organizzazioni rappresentative e sugli enti del terzo settore che condivideranno con noi progetti e azioni per offrire a tutti una sanità efficiente integrata ed appropriata per le esigenze di ciascun cittadino umbro".