NOMINE E POLTRONE Italia al Centro sbarca anche in Umbria: il medico Aldo Tracchegiani nuovo segretario regionale

Italia al Centro, il movimento politico nazionale che ha unito le forze politiche di Cambiamo, Idea e Coraggio Italia, sbarca anche in Umbria dopo la prima convention all’Acquario d Genova. Già Segretario Regionale per il movimento Cambiamo!, Aldo Tracchegiani, medico di professione, già consigliere regionale di centodestra, è stato confermato come Segretario Regionale per ‘’Italia al Centro’’. Da Genova dunque per costruire il Centro, una costruzione di un’area rappresentativa delle sensibilità liberali, riformiste e popolari.

"Il Centro che si è costruito a Genova, è un centro fatto di valori e non di strategia, un contenitore in cui mettere cose utili per il paese. ‘’Italia al Centro’’ non è un passo indietro rispetto a Cambiamo, Idea, Coraggio Italia ma un passo avanti. Il nostro partito metterà insieme comunità anche diverse. Metteremmo insieme le migliori espressioni di città, movimenti, amministrazioni. Daremmo opportunità a tutti: dal povero al più fortunato, non è comunismo, è liberalismo di centro".