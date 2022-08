Verso le elezioni del 25 settembre, Italexit Umbria a caccia di firme per candidarsi: il programma. "Stiamo risvegliando le coscienze"

Da due giorni, in pieno agosto e tra mille difficoltà visto il periodo estivo, il movimento di Italexit - dato oltre il 3 per cento, la soglia minima per eleggere - sta raccogliendo in Umbria le firme fondamentali per potersi candidare alle elezioni del 25 settembre prossimo. Il leader Paragone si è rivolto direttamente al Presidente della Repubblica per prendere una decisione democratica sulle firme che ad agosto non è poi così semplice da raccogliere con le città vuote.

In attesa di una risposta, il segretario regionale Federico Vecchiarelli ha stabilito un calendario: “È lo scotto da pagare per il nostro dissenso, indotto dalla convinzione di non poter appoggiare i giochi di potere che hanno coinvolto i palazzi istituzionali. Nella certezza di aver contribuito in maniera importante al risveglio delle coscienze, cogliamo l'occasione della raccolta delle firme per essere presenti sul territorio, per esporre i dettagli del nostro programma e per ribadire ancora ed a gran voce le nostre convinzioni in ambito sociale, sanitario ed economico.”

Si può firmare anche in alcuni comuni: "Tutti i cittadini potranno inoltre usufruire delle liste depositate presso i maggiori comuni della regione, durante gli incontri programmati avranno modo di incontrare i candidati principali alla Camera dei deputati Andrea Bindocci, Coordinatore Provinciale di Perugia e Federico Vecchiarelli, coordinatore regionale dell’Umbria, ma anche il consigliere comunale della città di Gubbio, Angelo Baldinelli e il coordinatore Provinciale di Terni Claudio Batini entrambi candidati al Senato della Repubblica".

IL CALENDARIO: GIOVEDI 4/08 ore 10.00-12.30 a SPOLETO, uffici comunali, Via Aldo Busetti . GIOVEDI 4/08 ore 10.00-12.30 a CITTA DI CASTELLO, uffici comunali, p.zza del comune - GIOVEDI 4/08 ore 15.30-17.00 a FOLIGNO, uffici comunali, p.zza del comune - VENERDI 5/08 ore 10:00-12.30 a FOLIGNO, uffici comunali, p.zza del comune - VENERDI 5/08 ore 10:00-12.30 a BASTIA UMBRA, uffici comunali, p.zza Cavour - VENERDI 5/08 ore 10:00-12.30 a MARSCIANO, uffici comunali, largo Garibaldi