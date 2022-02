Italexit di Paragone mette radici in Umbria, raccolta firme anti-vaccino ai bambini nel perugino. "Timori fondati su rischi a lungo termine"

La battaglia contro la somministrazione del vaccino alla fascia età fra i 5 e gli 11 anni del movimento Italexit del politico-giornalista Paragone sta andando avanti anche in Umbria e a breve approderà, grazie all'organizzazione regionale guidata da Federico Vecchiarelli, anche nel perugino: il 19 ad Assisi e il 20 a Ponte San Giovanni Perugia dove saranno allestiti banchetti per la raccolta firme per la petizione “Giù le mani dai bambini”. I primi incontri di Italexit sono stati effetuati oltre che nel capoluogo, a Bastia Umbria e Foligno. "Un successo di firme - hanno spiegato i vertici regionali di Italexit Umbria - grazie al sostegno di mamme, genitori, nonni e semplici cittadini che hanno voluto dimostrare con la loro firma il dissenso al provvedimento del governo che ha introdotto il vaccino per i bambini. Il Covid-19 ha una incidenza praticamente irrilevante, in termini di decessi e ricoveri gravi, per la popolazione fra 5 e 11 anni. Inoltre essendo sconosciute le conseguenze a medio o lungo termine esiste il fondato timore che i rischi possano superare i benefici specialmente quando si parla dei nostri figli e dei nostri bambini".