Lavoro e formazione , il Governo premia per i risultati l'Umbria: il piano Tesei-Fioroni incassa altri fondi, sopra la media nazionale

Il Governo ha premiato l'amministrazione regionale dell'Umbria con nuovi importanti fondi del Pnrr per aver centrato tutti gli obiettivi per le politiche attive sul lavoro e tutela della occupazione. La decisione è stata presa ul 10 ottobre scorso con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ripartisce la seconda tranche delle risorse PNRR destinate alle politiche attive e alla formazione. Un risultato importantissimo che conferma la bontà degli investimenti post-crisi da Covid previsti dalla presidente Donatella Tesei e l'assessore allo sviluppo Michele Fioroni. Un ruolo importante lo hanno giocato anche il personale dell'Arpal che ha fatto veramente la differenza per impegno e qualità delle informazioni date ai cittadini e alle imprese.

“Alla nostra Regione – dichiara la presidente Donatella Tesei - grazie ai risultati raggiunti dall’ARPAL nel 2022, sono stati attribuiti 17,4 milioni di euro, oltre 6 milioni in più rispetto al primo riparto, in virtù della performance ottenuta. È un risultato importante per la nostra Regione, frutto del grande impegno e lavoro dell’Agenzia - continua la presidente Tesei - Le politiche attive, il lavoro e l’occupazione sono tra le principali leve per lo sviluppo della nostra economia e del territorio e in questa direzione continueremo per essere sempre al fianco di cittadini, lavoratori, imprese e famiglie”.

Esulta anche l’Assessore regionale Michele Fioroni per l’opportunità che "ci viene offerta dal PNRR è straordinaria e, proprio nell’anno europeo delle competenze, raggiungere questi risultati a fronte di un enorme investimento in capitale umano ci rende particolarmente soddisfatti. Lavoriamo per persone a cui viene offerta una porta d’accesso al mercato del lavoro e imprese che possono contare su lavoratori qualificati e competenti. I risultati – chiosa - ci premiano e rafforzano la nostra azione di governo”.

La decisione del Governo riconosce, come ribadito dal Direttore di ARPAL Umbria, Paola Nicastro, "in termini di performance, l’impegno e i risultati dell’Agenzia, nel primo anno di attuazione del Programma GOL. Questo significa che l’Umbria ottiene in proporzione molto di più dell’incremento nazionale. La differenza è dovuta al fatto che l’Agenzia ha raggiunto e in alcuni casi anche ampiamente superato i target del 2022. Di questo - conclude Nicastro - voglio ringraziare tutto il personale che sta affrontando con professionalità e grande spirito di servizio cambiamenti radicali, ma necessari per potere ottenere, come si vede, risultati importanti nel panorama nazionale”.