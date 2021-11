Giornata contro la Violenza sulle donne, la Presidente Tesei: "Tendere la mano a chi è in difficoltà. Guai a voltarsi dall'altra parte"

“Non bisogna mai abbassare la guardia. Giornate di sensibilizzazione, come quella di oggi, permettono di tenere accesi i riflettori su una problematica che spesso vive tra luci ed ombre, tra episodi eclatanti e altri, la maggior parte, purtroppo sottaciuti”: la presa di posizione porta la firma della Presidente Donatella Tesei in un suo messaggioagli umbri in occasione dell’odierna Giornata contro la violenza sulle donne.

“La violenza sulle donne – ha affermato Tesei - è un male profondo della nostra società che va combattuto sia cambiando la cultura deviante che ne è all’origine, sia costruendo un sistema che faccia sentire la presenza umana e istituzionale, che aiuti e accolga tutte quelle donne che hanno remore nel denunciare gli episodi di cui sono vittime. Le forme di violenza a cui le donne sono sottoposte quotidianamente, e che come detto molto spesso si consumano in sordina all’interno delle mura domestiche, sono quelle fisiche, psicologiche, sessuali, economiche, quelle figlie del ricatto. Non possiamo e non dobbiamo volgere lo sguardo altrove. Tutti noi, nel rispetto del proprio ruolo, dobbiamo tendere la mano a chi è in difficoltà riuscendo a creare i presupposti affinché le vittime non si sentano sole e abbiano la forza di percorrere quella complessa strada che le porterà lontano dalle violenze”.