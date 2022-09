La Regione ha deciso: nuova gara di appalto entro l'anno per la gestione del trasporto pubblico. Affare da oltre 100milioni di euro

La Giunta regionale guidata dalla Presidente Tesei, a differenza delle passate, ha deciso di di riportare il trasporto pubblico loae nella regolarità e quindi applichera la legge che obbliga all’indizione della gara entro il 31 dicembre prossimo per l’affidamento del servizio. Evitando così una penale onerosa salvo la penale di 5 milioni. La giunta intende congegnare la gara in quattro specifici lotti per evitare un incremento rilevante del costo a carico del bilancio regionale. Il costo del servizio si aggira sui 117 milioni di euro per nove anni di appalto: 90 milioni e di 27 milioni a carico dei comuni.

Il punto sui trasporti pubblici è stato fatto tra l'assessore regionale Melasecche e i sindacati che hanno presentato due distinti documenti, l’uno da parte della CISL e UIL, l’altro da parte di CGIL e CISAL, dove si specificano le rispettive posizioni e si evidenziano critiche alla scelta della Giunta regionale di dividere la gara in quatto lotti, e si avanzano altresì proposte a tutela del lavoro e dei lavoratori.

L’incontro è stata dunque una prima occasione di confronto che ha consentito alle organizzazioni sindacali di porre una serie di questioni alle quali la presidente e l’assessore hanno voluto fornire già nell’immediato puntuali risposte, a cominciare dall’impegno dell’esecutivo ad inserire nel capitolato di gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale tutto ciò che sarà tecnicamente e giuridicamente possibile a tutela dei lavoratori e del lavoro. L'obiettivo anche della Giunta regionale è quello di "non un posto di lavoro in meno" e una riforma su misura di territori e cittadini.